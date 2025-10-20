Cinzia Pinna i Ris di nuovo a Conca Entosa | la versione di Ragnedda non convince

Gli esperti del Ris di Cagliari tornano a Conca Entosa, nel casolare vicino a Palau, in Sardegna, dove è stato trovato il corpo di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa da Emanuele Ragnedda. La vittima, scomparsa l’11 settembre, è stata trovata morta il 24, dopo 12 giorni. Secondo i carabinieri, gli elementi raccolti sulla scena del crimine non coincidono con il racconto del 41enne reo confesso del delitto. Sul posto c’è il Reparto Investigazioni Scientifiche, affiancato dal medico legale Salvatore Lorenzoni, incaricato dalla procura e già autore dell’autopsia, e dall’entomologa Valentina Bugelli. Gli accertamenti puntano a chiarire la posizione esatta in cui si trovava la 33enne al momento dell’uccisione e a verificare la compatibilità delle ferite con la dinamica descritta da Ragnedda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

