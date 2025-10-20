Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona | ultrà individuati dalla Digos

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 20 ottobre 2025 – Cinque tifosi dell'Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Polizia di Stato di Pisa, con la collaborazione degli uffici di Verona e Trento, a seguito degli scontri avvenuti lo scorso sabato 18 ottobre prima della partita tra Pisa e Hellas Verona. I fermati in base al cosiddetto arresto differito, quattro residenti nella provincia di Verona e uno in quella di Trento, sono stati riconosciuti grazie alle immagini raccolte dalla Digos subito dopo l'intervento delle forze dell'ordine che aveva disperso le due fazioni in lotta a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cinque arresti per gli scontri di pisa verona ultr224 individuati dalla digos

© Lanazione.it - Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos

Contenuti che potrebbero interessarti

cinque arresti scontri pisaCinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos - Si tratta di sostenitori scaligeri che si trovavano in via Piave e zone limitrofe nei momenti delle violenze. Da lanazione.it

cinque arresti scontri pisaPisa-Hellas Verona, scontri con bastoni e fumogeni, agenti e tifosi feriti, auto e vetrine distrutte. «Ultras uniti nella caccia al poliziotto» - Due tifosi del Verona sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa a seguito degli scontri con la tifoseria avversaria avvenuti prima della partita di serie A. Scrive ilgazzettino.it

cinque arresti scontri pisaPaura prima di Pisa-Verona, scontri tra le due tifoserie. Interviene la Polizia - Violenti scontri tra le tifoserie di Pisa e Verona, prima della partita in programma oggi alle 15 all’Arena Garibaldi . Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cinque Arresti Scontri Pisa