Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona | ultrà individuati dalla Digos

Pisa, 20 ottobre 2025 – Cinque tifosi dell'Hellas Verona sono stati arrestati questa mattina nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Polizia di Stato di Pisa, con la collaborazione degli uffici di Verona e Trento, a seguito degli scontri avvenuti lo scorso sabato 18 ottobre prima della partita tra Pisa e Hellas Verona. I fermati in base al cosiddetto arresto differito, quattro residenti nella provincia di Verona e uno in quella di Trento, sono stati riconosciuti grazie alle immagini raccolte dalla Digos subito dopo l'intervento delle forze dell'ordine che aveva disperso le due fazioni in lotta a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinque arresti per gli scontri di Pisa Verona: ultrà individuati dalla Digos

