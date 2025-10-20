Cinema Alexander Skarsgård porta il glamour alla première di ' Pillion'
Alexander Skarsgård ha sfilato sul red carpet alla première del suo ultimo film ‘Pillion’ al London Film Festival indossando un “vestitino grazioso”. A lui si sono uniti il??co-protagonista Harry Melling, il regista Harry Lighton e molte persone vestite in pelle. “Volevo qualcosa di semi-formale, ma con un po’ di pelle e poi ho strappato le maniche”, ha commentato Skarsgård a proposito del suo abbigliamento. La première è stata “speciale” per Skarsgård, perché ha portato il film a Londra, dove si trovavano gran parte del cast, della troupe e delle persone coinvolte nella storia. Il film, diretto da Lighton, racconta la storia di un uomo senza una meta che diventa il sottomesso di un misterioso motociclista (Skarsgård). 🔗 Leggi su Lapresse.it
