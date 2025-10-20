Cina | Xinjiang studiosi globali riuniti per promuovere ricerca su turpanologia

Sabato ha preso il via a Turpan, nello Xinjiang cinese, un seminario dedicato alla turpanologia. Circa 200 esperti e studiosi provenienti da 16 Paesi e regioni stanno partecipando a discussioni approfondite su una serie di argomenti, tra cui i nuovi risultati di ricerca nel campo della turpanologia, ovvero lo studio di Turpan. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663613066361302025-10-20cina-xinjiang-studiosi-globali-riuniti-per-promuovere-ricerca-su-turpanologia Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, studiosi globali riuniti per promuovere ricerca su turpanologia

