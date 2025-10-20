Cina | World Maritime Equipment Conference evidenzia innovazione cooperazione

Romadailynews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La World Maritime Equipment Conference 2025, tenutasi a Fuzhou, nella Cina orientale, ha riunito esperti globali per discutere di innovazione, sostenibilita’ e cooperazione nel settore marittimo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663610966361092025-10-20cina-world-maritime-equipment-conference-evidenzia-innovazione-cooperazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina world maritime equipment conference evidenzia innovazione cooperazione

© Romadailynews.it - Cina: World Maritime Equipment Conference evidenzia innovazione, cooperazione

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cina World Maritime Equipment