Cina | Tianjin squadra acrobatica di PLA si esibisce a Helicopter Expo

Una squadra acrobatica del PLA cinese ha entusiasmato il pubblico alla 7ma edizione della China Helicopter Exposition a Tianjin, nella Cina settentrionale.

