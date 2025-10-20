Cina | scopriamo sinergia in volo a China Helicopter Exposition

Romadailynews.it | 20 ott 2025

In che modo gli elicotteri cinesi con equipaggio e i veicoli aerei senza pilota (UAV) collaborano per creare sinergie di combattimento? Seguite Zhang Yuqi di Xinhua alla 7ma edizione della China Helicopter Exposition a Tianjin, nella Cina settentrionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663617066361702025-10-20cina-scopriamo-sinergia-in-volo-a-china-helicopter-exposition Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

