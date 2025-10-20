Cina | produzione industriale +6,5% a settembre

A settembre la produzione industriale a valore aggiunto della Cina e’ cresciuta del 6,5% su base annua, hanno mostrato lunedi’ i dati ufficiali. La crescita ha registrato un’accelerazione rispetto all’aumento del 5,2% di agosto, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica. Nei primi nove mesi di quest’anno, la produzione industriale cinese e’ aumentata del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La produzione industriale viene utilizzata per misurare l’attivita’ delle grandi imprese, ciascuna con un fatturato annuo della principale attivita’ di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,82 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

