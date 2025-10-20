Cina | presenta iniziativa per promuovere corridoi marittimi verdi internazionali

Il ministero cinese dei Trasporti domenica ha inaugurato l’Iniziativa per la cooperazione internazionale sui corridoi marittimi verdi durante il North Bund Forum 2025 a Shanghai, esortando a compiere sforzi congiunti per costruire un ecosistema marittimo globale piu’ sicuro, efficiente e verde. L’iniziativa delinea sette misure chiave per promuovere la cooperazione internazionale su questi corridoi. Le misure includono l’espansione a fasi dei corridoi marittimi verdi, l’accelerazione dello sviluppo di navi verdi e a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo di porti a emissioni (quasi) zero, il potenziamento della capacita’ di approvvigionamento di combustibili verdi, la valorizzazione della collaborazione tra governo e mercato, la condivisione delle migliori pratiche e il sostegno all’innovazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

