Cina | presenta iniziativa per promuovere corridoi marittimi verdi internazionali

Romadailynews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero cinese dei Trasporti domenica ha inaugurato l’Iniziativa per la cooperazione internazionale sui corridoi marittimi verdi durante il North Bund Forum 2025 a Shanghai, esortando a compiere sforzi congiunti per costruire un ecosistema marittimo globale piu’ sicuro, efficiente e verde. L’iniziativa delinea sette misure chiave per promuovere la cooperazione internazionale su questi corridoi. Le misure includono l’espansione a fasi dei corridoi marittimi verdi, l’accelerazione dello sviluppo di navi verdi e a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo di porti a emissioni (quasi) zero, il potenziamento della capacita’ di approvvigionamento di combustibili verdi, la valorizzazione della collaborazione tra governo e mercato, la condivisione delle migliori pratiche e il sostegno all’innovazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina presenta iniziativa per promuovere corridoi marittimi verdi internazionali

© Romadailynews.it - Cina: presenta iniziativa per promuovere corridoi marittimi verdi internazionali

Altri contenuti sullo stesso argomento

cina presenta iniziativa promuovereCina-Italia: ministro Esteri Wang Yi esorta maggior cooperazione per promuovere pace, sviluppo mondiali - Ieri, il ministro cinese degli Esteri Wang Yi in visita ha invitato l'Italia a collaborare con la Cina per portare nuovi contributi alla pace mondiale e ... romadailynews.it scrive

Cina, Slovacchia sostiene l'Iniziativa di governance di Xi - La Slovacchia, un Paese Ue e della Nato, "sostiene i principi fondamentali dell' Iniziativa di governance globale proposta dal presidente Xi Jinping ed è disposta a mantenere una stretta comunicazione ... Come scrive ansa.it

Cina a Onu, impegnati a promuovere colloqui pace su Ucraina-Gaza - "La Cina si è impegnata attivamente per promuovere colloqui di pace su questioni cruciali come la crisi ucraina e il conflitto israelo- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Presenta Iniziativa Promuovere