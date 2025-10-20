Cina | PIL +5,2% su base annua in primi 3 trimestri
Il prodotto interno lordo (PIL) della Cina e' cresciuto del 5,2% su base annua nei primi tre trimestri del 2025, hanno mostrato lunedi' i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (NBS). Nel terzo trimestre, il PIL del Paese e' cresciuto del 4,8% anno su anno, secondo l'NBS. Agenzia Xinhua.
