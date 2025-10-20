Cina | Luoyang forum su equilibrio tra patrimonio sviluppo in antiche capitali

La sesta edizione dell’International Ancient Capitals Forum si e’ conclusa sabato a Luoyang, in Cina, un tempo capitale di 13 antiche dinastie. L’evento ha riunito quasi 100 delegati stranieri provenienti da oltre 30 Paesi e regioni per elaborare un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663622066362202025-10-20cina-luoyang-forum-su-equilibrio-tra-patrimonio-sviluppo-in-antiche-capitali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Luoyang, forum su equilibrio tra patrimonio, sviluppo in antiche capitali

