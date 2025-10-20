Cina | economia a bassa quota decolla come nuovo motore di crescita

La 7ma edizione della China Helicopter Exposition ha attirato oltre 400 aziende provenienti da piu’ di 20 Paesi e regioni, mettendo in luce l’enorme potenziale dell’economia cinese a bassa quota, che dovrebbe raggiungere un valore di mercato pari a 1.500 miliardi di yuan entro il 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma663609666360962025-10-20cina-economia-a-bassa-quota-decolla-come-nuovo-motore-di-crescita Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

