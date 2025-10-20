Cimitero di Grottaminarda a breve i lavori di riqualificazione

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato l'iter procedurale per la rifunzionalizzazione del Civico Cimitero di Grottaminarda. L'Amministrazione comunale informa i cittadini che in questa prima fase saranno avviati i lavori di sistemazione della copertura nella parte laterale, per poi procedere alla riqualificazione delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Cimitero Grottaminarda Breve Lavori