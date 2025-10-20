Cimitero di Falcinello | Degrado e pericoli

Degrado, incuria e pericolo per l’incolumità dei visitatori. Crolli, infiltrazioni, recinzioni pericolanti e percorsi divenuti ormai impraticabili. La capogruppo del Partito democratico Beatrice Casini descrive così la situazione del cimitero urbano di via Falcinello. "Situazioni strutturali e igieniche gravi" quelle rilevate dalla consigliera dem che venerdì, sulla scia delle tante segnalazioni ricevute e dopo aver effettuato un sopralluogo nel camposanto, ha deciso di protocollare un’interpellanza proprio sull’argomento. "Le condizioni in cui versa il cimitero urbano – spiega Beatrice Casini- compromettono non solo il decoro, ma anche la sicurezza dei visitatori e degli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

