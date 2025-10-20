ABBONATI A DAYITALIANEWS Tendenza generale. Nei prossimi giorni l’Italia vivrà una fase di meteo variabile, in cui i fenomeni instabili alterneranno momenti di pioggia a parentesi più asciutte, prima che un rinforzo anticiclonico porti un graduale miglioramento. Le regioni centrali e quelle affacciate sull’Adriatico risultano più esposte alle precipitazioni. Martedì 21 ottobre: rovesci sparsi e avvisi regionali. Martedì sarà caratterizzato da rovesci sparsi, in particolare nelle zone interne centro-settentrionali. In Umbria è attiva un’ allerta gialla per temporali dalle 8:00 alle 19:59. Le temperature subiranno una leggera flessione, con massime intorno a 18 °C e minime vicine ai 12–13 °C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cielo instabile e fasi di miglioramento: cosa aspettarsi in Italia nei prossimi giorni