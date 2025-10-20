Ciclista 37enne muore sulla Mottaziana arrestato automobilista 47enne
Uno schianto nella notte ha strappato la vita a un 37enne in sella alla sua bicicletta nel Piacentino. Sulla provinciale Mottaziana, poco prima della mezzanotte di domenica 19 ottobre 2025, un’auto guidata da un 47enne lo ha centrato. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La notte sulla Mottaziana La scena . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
