Ciclismo su pista un’Italia rinnovata e con tanti talenti ai Mondiali 2025 Attesa per Sierra Stella Favero e Giaimi

Un veterano alla guida di una selezione ricca di giovani talenti, tutti da scoprire. Sarà un’Italia tutta rinnovata, quella al maschile, che si presenterà ai Mondiali di ciclismo su pista che scatteranno mercoledì a Santiago, in Cile. Escludiamo Elia Viviani, praticamente prossimo al ritiro e all’ultima pedalata della sua carriera nelle sue specialità, l’unico veterano al via sarà Francesco Lamon, presente in tutte le battaglie del quartetto negli ultimi quadrienni, sia quello trionfante a Tokyo, che quello di bronzo a Parigi, aggiungendo ovviamente tantissime medaglie tra Mondiali ed Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, un’Italia rinnovata e con tanti talenti ai Mondiali 2025. Attesa per Sierra, Stella, Favero e Giaimi

News recenti che potrebbero piacerti

Claudia Cretti strepitosa nei Mondiali paralimpici di ciclismo su pista: risultati straordinari dell'azzurra a Rio de Janeiro - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali di Ciclismo su Pista 2025, 19 Azzurri convocati: obiettivo podio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mondiali-di-ciclismo-su-pista-2025-19-azzurri-convocati-obiettivo-podio/620827/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Ciclismo su pista, un’Italia rinnovata e con tanti talenti ai Mondiali 2025. Attesa per Sierra, Stella, Favero e Giaimi - Un veterano alla guida di una selezione ricca di giovani talenti, tutti da scoprire. Secondo oasport.it

L'Italia del ciclismo su pista sta bene, ma le piste proprio no - Le Nazionali italiane di ciclismo su pista hanno fatto un figurone sia all’Europeo U23 e Juniores 2025 che si è corso a luglio ad Anadia, sia ai Campionati del mondo di ciclismo su pista juniores 2025 ... Lo riporta ilfoglio.it

Ciclismo: Mondiali pista jr, gli azzurri per Apeldoorn - Dal 20 al 24 agosto l'Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati del Mondo Juniores su pista. Si legge su sportmediaset.mediaset.it