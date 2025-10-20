Ciclismo su pista Claudia Cretti irresistibile nei Mondiali paralimpici | quattro ori in quattro giorni!

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calato il sipario sull’edizione 2025 dei Mondiali paralimpici di ciclismo su pista. Dal 16 al 19 ottobre, sul velodromo di Rio de Janeiro (Brasile), l’Italia ha concluso il proprio percorso in terza posizione nel medagliere, conquistando 4 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Un totale di 7 podi, alle spalle dell’ Australia (16-4-5) e della Gran Bretagna (9-8-6). Stella Polare della spedizione tricolore è stata Claudia Cretti. Azzurra letteralmente straordinaria, portando a casa quattro ori in quattro giorni e recitando il ruolo della primattrice in questa rassegna iridata. Nella classe C5, l’atleta paralimpica nostrana si è esaltata. 🔗 Leggi su Oasport.it

ciclismo su pista claudia cretti irresistibile nei mondiali paralimpici quattro ori in quattro giorni

© Oasport.it - Ciclismo su pista, Claudia Cretti irresistibile nei Mondiali paralimpici: quattro ori in quattro giorni!

Altri contenuti sullo stesso argomento

ciclismo pista claudia crettiCiclismo su pista, Claudia Cretti irresistibile nei Mondiali paralimpici: quattro ori in quattro giorni! - Calato il sipario sull'edizione 2025 dei Mondiali paralimpici di ciclismo su pista. Scrive oasport.it

ciclismo pista claudia crettiMondiali di ciclismo, terzo oro in tre giorni per Claudia Cretti - Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti Claudia Cretti trionfa ai Mondiali di paraciclismo ... Da ecodibergamo.it

ciclismo pista claudia crettiMONDIALI PISTA PARACICLISMO. CRETTI SENZA LIMITI, TRE ORI IN TRE GIORNI - E' successo nella notte, ma non è affatto un sogno: la Nazionale italiana di paraciclismo stupisce ancora ai Mondiali su pista di Rio de Janeiro, trascinata da una straordinaria Claudia Cretti, che ne ... Scrive tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Pista Claudia Cretti