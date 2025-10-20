Ci hanno proposto un lavoro da 4.000 euro al mese via sms | abbiamo accettato

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo ricevuto un'offerta di lavoro davvero allettante attraverso un sms piuttosto sospetto, ma abbiamo voluto comunque seguire le istruzioni che conteneva per capire a cosa ci avrebbe portato. Ecco cosa abbiamo scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Hanno Proposto Lavoro 4000