Christian Parlati trionfa nel Grand Prix di judo a Guadalajara nei -90 kg! Secondo Pirelli nei -100 kg
Giornata conclusiva e scoppiettante nel Grand Prix di Guadalajara 2025, in Messico, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. La Unidad Deportiva Lopez Mateos è stato teatro di sfide appassionanti, con cinque categorie di peso coinvolte: -90, -100 e +100 kg maschili; -78 e +78 kg femminili. In casa Italia hanno risposto all’appello Christian Parlati (-90 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg), Enrico Bergamelli (-100 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). C’erano aspettative sul conto di Parlati e di Pirelli e si può affermare che non siano state disattese. Dopo il podio conquistato da Leonardo Casaglia, il tesoretto azzurro si è arricchito sensibilmente. 🔗 Leggi su Oasport.it
JUDOLAB GUADALAJARA GP 2025 - 3 DAY Kg.90 CHRISTIAN PARLATI CONQUISTA LA FINALE '
