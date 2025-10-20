Christian Parlati trionfa nel Grand Prix di judo a Guadalajara nei -90 kg! Secondo Pirelli nei -100 kg

Giornata conclusiva e scoppiettante nel Grand Prix di Guadalajara 2025, in Messico, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour di judo. La Unidad Deportiva Lopez Mateos è stato teatro di sfide appassionanti, con cinque categorie di peso coinvolte: -90, -100 e +100 kg maschili; -78 e +78 kg femminili. In casa Italia hanno risposto all’appello Christian Parlati (-90 kg), Gennaro Pirelli (-100 kg), Enrico Bergamelli (-100 kg) ed Erica Simonetti (+78 kg). C’erano aspettative sul conto di Parlati e di Pirelli e si può affermare che non siano state disattese. Dopo il podio conquistato da Leonardo Casaglia, il tesoretto azzurro si è arricchito sensibilmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

