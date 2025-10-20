Christian McCaffrey trae ispirazione dal compagno di allenamento Bijan Robinson mentre i 49ers battono gli Atlanta Falcons

2025-10-20 11:37:00 Breaking news: Christian McCaffrey ha tratto ispirazione da Bijan Robinson e l’ha usato per mettere in ombra il giovane running back e spingere i San Francisco 49ers a superare gli Atlanta Falcons domenica sera. McCaffrey ha effettuato 24 carry per 129 yard e due touchdown veloci, aggiunti a sette ricezioni, in un’esibizione virtuosa che ha portato i 49ers alla vittoria per 20-10. Se il 29enne stava tentando di dimostrare che c’era vita nel vecchio cane, sicuramente ci è riuscito. Robinson, probabilmente il miglior RB di questa stagione, ha contribuito con 40 yard di corsa e 52 in ricezione, ma è stato ben schierato da una difesa dei 49ers a cui mancava il linebacker Fred Warner. 🔗 Leggi su Justcalcio.com