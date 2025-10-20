Choc Italia | tre giovani attraversano i binari per non perdere il treno travolti in pieno Bilancio gravissimo

Nel tardo pomeriggio la stazione ferroviaria di Trecate (provincia di Novara ) si è trasformata in un’area blindata: nastro di sicurezza, pendolari bloccati sulle banchine, continui annunci in altoparlante e un via vai di forze dell’ordine e soccorritori. Un clima pesante, di quelli che lasciano in silenzio perfino i binari, mentre tecnici e operatori coordinavano gli interventi e regolavano l’accesso ai varchi. La priorità, sin da subito, è stata mettere in sicurezza la zona e gestire i flussi dei viaggiatori. Dalle prime ricostruzioni è emerso che si è verificato un gravissimo incidente ferroviario: tre giovani immigrati, tutti intorno ai vent’anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione e sono stati travolti da un convoglio diretto verso Milano proveniente da Torino, con arrivo previsto alle 18. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

