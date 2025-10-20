Choc a Torremaggiore tombe e cappelle imbrattate con olio esausto | Un' offesa alla memoria

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 19 ottobre, al cimitero comunale di Torremaggiore rappresenta un gesto di inaudita gravità, che ferisce profondamente la città. Ignoti hanno imbrattato con olio esausto le facciate di alcune tombe, compiendo un atto vile e irrispettoso verso un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

