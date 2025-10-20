Chivu Union SG aggressiva Thuram out anche a Napoli

L'allenatore dell'Inter: "Questi ragazzi hanno l'ambizione di restare a certi livelli". BRUXELLES (BELGIO) - "Loro sono una squadra che ha un'identità e l'ha mantenuta: hanno vinto lo scorso campionato e sono ora primi in classifica mentre in Champions hanno battuto il PSV. E' una squadra aggressiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli"

Scopri altri approfondimenti

Cristian Chivu verso Union Saint Gilloise-Inter: “…Non ero scarso prima, non sono il più bravo ora. Non mi piacciono troppo le esaltazioni, conosco questo mondo da tanto tempo e so bene che le valutazioni cambiano in un attimo” (Sky) - X Vai su X

? Probabile formazione dell'Inter per la trasferta di domani contro l'Union Saint Gilloise. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu - GOAL ? - facebook.com Vai su Facebook

Chivu "Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli" - "Loro sono una squadra che ha un'identità e l'ha mantenuta: hanno vinto lo scorso campionato e sono ora primi in classifica mentre in Champions hanno battuto il PSV. Si legge su msn.com

Chivu, Union SG-Inter tappa Champions per sognare in grande: “C’è chi non va in finale da 30 anni…” - Le parole del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu alla vigilia della partita di Champions League contro il Royal Union SG: "La strada è lunga, ma ... fanpage.it scrive

Union SG-Inter, conferenza Chivu: "Dobbiamo mantenere entusiasmo. Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli" - Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli". Si legge su eurosport.it