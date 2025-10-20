Chivu | Thuram salterà Napoli-Inter non siamo in grado di dire quando tornerà

Chivu: «Thuram non sarà nemmeno a Napoli, non siamo in grado di dire quando tornerà» Conferenza stampa alla vigilia di Union Saint Gilloise-Inter (in programma domani sera alle ore 21). Ha detto che Thuram non recupererà per la sfida col Napoli di sabato prossimo 25 ottobre alle ore 18. Scrive la Gazzetta: Lautaro ha recuperato dal raffreddore (“I minuti giocati all’Olimpico hanno fatto sciogliere il malanno”) e verrà gestito, soprattutto a fronte della notizia meno gradita: Marcus Thuram salterà anche il Napoli. “Purtroppo non ci sarà – ammette Chivu – e in questo momento non siamo in grado di dire quando tornerà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

