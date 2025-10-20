Chivu si è preso l’Inter! Una frase pronunciata da Barella dopo la Roma non è passata inosservata

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 : la rinascita del gruppo. “Rinascita”. Una parola forte, forse un pizzico esagerata, ma che racchiude perfettamente il sentimento che pervade l’ambiente Inter dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma. A pronunciarla è stato Nicolò Barella, uno dei senatori dello spogliatoio, al termine del match. Come sottolinea il Corriere dello Sport, questa parola serve a rendere l’idea della condizione psicologica della squadra dopo la delusione della finale di Champions League persa a Monaco e le scorie di una stagione precedente logorante. 🔗 Leggi su Internews24.com

