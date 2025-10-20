Chivu punta in alto | Abbiamo l’obbligo di pensare in grande Dalle parole ai fatti la strada è lunga La partita contro il Napoli? Ci sarà tempo di pensarci

Chivu punta in alto con la sua Inter: tutte le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della sfida di Champions. Archiviate le fatiche del campionato, per l’ Inter è di nuovo tempo di Champions League. Alla vigilia della delicata trasferta contro i belgi dell’Union SG, valida per la terza giornata della League Phase, il tecnico Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e fare il punto sulla squadra. Le sue parole sono un richiamo all’orgoglio e all’ambizione del club rivale della Juve. OBIETTIVI – « Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu punta in alto: «Abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, la strada è lunga. La partita contro il Napoli? Ci sarà tempo di pensarci»

