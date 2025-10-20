Chivu Inter quante svolte in pochi mesi | i fattori che potevano cambiare tutto

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La vittoria all’Olimpico contro la Roma è stata un toccasana per l’ Inter, come sottolineato dal quotidiano Il Giorno. Con il successo per 1-0 firmato Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri hanno riacciuffato Napoli e Roma in vetta alla classifica, riportandosi a meno uno dal primo posto occupato dal Milan, che ha poi vinto contro la Fiorentina. La squadra ha recuperato il terreno perso dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, e ora, con il morale alto, si prepara a un’immediata trasferta a Bruxelles per affrontare l’ Union Saint-Gilloise in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, quante svolte in pochi mesi: i fattori che potevano cambiare tutto

