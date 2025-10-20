Chivu Inter qual è la chiave del successo dei nerazzurri? La disamina sulla formazione meneghina

Inter News 24 Chivu Inter, come ha fatto il nuovo tecnico a dare una marcia in più alla squadra? Le ultime sull’approccio dell’allenatore nerazzurro. Con Cristian Chivu al comando, l’Inter ha abbandonato il dogma di un calcio statico e rigidamente basato sul 3-5-2. Non c’è più una sola Inter, né una formazione scolpita nella pietra, immutabile e perennemente uguale. Il nuovo approccio del tecnico rumeno, pur partendo dal tradizionale 3-5-2, è molto più dinamico e adattabile, in grado di rispondere agli eventi di ogni singola partita. La forza di questa squadra, infatti, risiede proprio nella sua capacità di evolversi e adattarsi, una caratteristica fondamentale per affrontare le sfide della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

