Chivu Inter in due mancano all’appello | c’è da insistere su questi due acquisti

Nell' Inter che sta volando a vele spiegate in questa stagione, ci sono due nomi che, almeno per il momento, non sono riusciti a tenere il passo dei compagni: Luis Henrique e Diouf. I due nuovi acquisti, arrivati con grandi aspettative, sono stati impiegati poco da Cristian Chivu in questo inizio di stagione. Sebbene entrambi abbiano mostrato qualche spunto interessante, non sono ancora riusciti a trovare il loro spazio nell'ingranaggio ben oliato della squadra nerazzurra.

