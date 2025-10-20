Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Nel numero di oggi di Tuttosport, si sottolinea l’abilità di Cristian Chivu nel gestire le forze di due giocatori cruciali per l’ Inter, nonostante l’età che avanza: Francesco Acerbi e Henrikh Mkhitaryan. I due calciatori, rispettivamente di 38 e 37 anni, stanno vivendo un inizio di stagione più che positivo, confermando che l’esperienza e la classe non hanno età, e dimostrando una forma fisica invidiabile. Nonostante l’età che avanza, con Acerbi che compirà 38 anni a febbraio e Mkhitaryan che spegnerà 37 candeline a gennaio, entrambi sono riusciti a ritagliarsi un ruolo fondamentale nel cuore della difesa e del centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, in due in dubbio per l’Union SG: possono rifiatare, svelata la gestione