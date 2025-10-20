Chivu Inter in due in dubbio per l’Union SG | possono rifiatare svelata la gestione
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Nel numero di oggi di Tuttosport, si sottolinea l’abilità di Cristian Chivu nel gestire le forze di due giocatori cruciali per l’ Inter, nonostante l’età che avanza: Francesco Acerbi e Henrikh Mkhitaryan. I due calciatori, rispettivamente di 38 e 37 anni, stanno vivendo un inizio di stagione più che positivo, confermando che l’esperienza e la classe non hanno età, e dimostrando una forma fisica invidiabile. Nonostante l’età che avanza, con Acerbi che compirà 38 anni a febbraio e Mkhitaryan che spegnerà 37 candeline a gennaio, entrambi sono riusciti a ritagliarsi un ruolo fondamentale nel cuore della difesa e del centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Inter - #Chivu tiene a rapporto la squadra durante la rifinitura pre Champions contro l’Union St. Gilloise: ancora indisponibile #Thuram (lavoro personalizzato) che proverà il recupero per #Napoli @GiokerMusso - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu si è preso l' #Inter , a Roma come #Inzaghi dopo Conte [@CriGiudici ] https://calciomercato.com/liste/chivu-conquista-l-inter-a-roma-come-aveva-fatto-inzaghi-dopo-conte-i-momenti-chiave/blte697bed0474c5264… - X Vai su X
Sky – Union-Inter, per Chivu nessuna prova di formazione. Dubbio in attacco e attesi diversi cambi - Così Matteo Barzaghi, inviato di Skysport a Bruxelles, a proposito delle scelte di Cristian Chivu in ... Si legge su fcinter1908.it
Roma-Inter sabato su Sky: le interviste di Gasperini e Chivu - Tre ballottaggi per Gasperini, che perde Angelino ma inserisce Bailey tra i convocati per la 1^ volta. sport.sky.it scrive
Chivu e i dubbi di formazione per Roma-Inter: la lista di sostituti per Thuram infortunato - Il tecnico nerazzurro deve sciogliere le riserve e decidere il partner di Lautaro Martinez in attacco ... Lo riporta msn.com