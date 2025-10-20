Chivu Inter il patto siglato dopo il KO con la Juve | ecco la chiave con cui ha conquistato la spogliatoio! Il retroscena

Inter News 24 dalla Gazzetta. Una vittoria di forza, sofferta ma meritata, che vale la vetta della classifica e segna l’inizio di una nuova era. L’ Inter espugna l’Olimpico battendo la Roma e centra la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, ma il segnale più forte arriva forse dopo il fischio finale. L’abbraccio collettivo della squadra, guidata da Nicolò Barella, al proprio allenatore Cristian Chivu certifica l’inizio di un legame profondo, la nascita di un rapporto complice che va oltre il semplice ruolo professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il patto siglato dopo il KO con la Juve: ecco la chiave con cui ha conquistato la spogliatoio! Il retroscena

“Full credit to the lads, they understood the vibe of this game and lived it.” Mister Chivu after #RomaInter - facebook.com Vai su Facebook

#Vieri: "#Chivu mi piace, per ora l'Inter va alla grande. #Bonny o #Esposito? Sono bravi tutti e due" - X Vai su X

Chivu si è preso l’Inter: patto siglato dopo la Juve. La squadra era svuotata, la cura funziona - Il tecnico ha saputo entrare nella testa dei giocatori che ora lo seguono in tutto. Lo riporta msn.com

Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani: la cura del tecnico ha ridato vita all'Inter - Sei vittorie consecutive in 36 giorni, da Torino a Roma: i nerazzurri hanno cambiato passo e mentalità. Secondo msn.com

Chivu racconta il segreto della sua Inter e Gasperini lo incorona: "Ha tanti meriti" - L'Inter batte la Roma e si prende la vetta, Chivu si becca i complimenti pure dal rivale Gasperini che ne riconosce i meriti. Lo riporta sport.virgilio.it