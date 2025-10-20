Chivu Inter i grandi risultati dalle rotazioni imposte dal tecnico | il dato sui giocatori nerazzurri
Inter News 24 Chivu Inter, l’allenatore plasma la propria squadra e migliora l’impianto di gioco! Il dato sorprendente sui nerazzurri. L’Inter di Cristian Chivu ha costruito la sua forza non solo su un impianto di gioco ben definito, ma anche sulla flessibilità e rotazione dei giocatori. Il tecnico nerazzurro ha dimostrato di saper gestire al meglio il materiale umano a sua disposizione, rendendo la squadra ancora più competitiva. Sebbene l’impianto base dell’Inter sia noto, la vera forza della squadra risiede proprio nella capacità di Chivu di alternare i giocatori e sfruttare le diverse soluzioni tattiche durante le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
