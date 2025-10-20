Chivu Inter con una frase è riuscito ad entrare nella testa e nel cuore della squadra | ecco cos’ha detto al suo arrivo

Inter News 24 . La rivelazione del CorSport. L’arrivo di Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno e ora allenatore della Prima Squadra, ha segnato una vera e propria rinascita per l’ambiente nerazzurro. Subentrato in un momento delicato, l’allenatore ha ereditato un gruppo scosso dalla pesante sconfitta subita in Champions League a Monaco di Baviera. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela i retroscena di questa rapida e sorprendente inversione di rotta, evidenziando come la chiave non sia stata solo nella tattica, ma anche nella psicologia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, con una frase è riuscito ad entrare nella testa e nel cuore della squadra: ecco cos’ha detto al suo arrivo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Full credit to the lads, they understood the vibe of this game and lived it.” Mister Chivu after #RomaInter - facebook.com Vai su Facebook

La racha del Inter de Chivu: 0-1 vs Roma 4-1 vs Cremonese 3-0 vs Slavia (UCL) 0-3 vs Cagliari 2-1 vs Sassuolo 0-2 vs Ajax (UCL) - X Vai su X

Appena arrivato Chivu ha pronunciato questa frase che ha stravolto un’Inter a pezzi: “Siete…” - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo all'arrivo di Cristian Chivu all'Inter ... Si legge su msn.com

La foto virale dell’Inter di Chivu: dal paintball a quella frase simbolo di Barella - Sulle mensole di Appiano c’è spazio per una nuova foto. Segnala msn.com

Inter, Chivu: “Potevamo chiuderla prima, ma oggi contava solo vincere” - Chivu ha iniziato così: “La nota positiva è la vittoria, perché avevamo bisogno ed eravamo un po’ in debito sotto questo aspetto. Da gianlucadimarzio.com