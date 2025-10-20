Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani | la cura del tecnico ha ridato vita all' Inter
Sei vittorie consecutive in 36 giorni, da Torino a Roma: i nerazzurri hanno cambiato passo e mentalità. Il tecnico ha conquistato il gruppo con una gestione coraggiosa: alternanza e valorizzazione di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
