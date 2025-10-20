Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani | la cura del tecnico ha ridato vita all' Inter

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei vittorie consecutive in 36 giorni, da Torino a Roma: i nerazzurri hanno cambiato passo e mentalità. Il tecnico ha conquistato il gruppo con una gestione coraggiosa: alternanza e valorizzazione di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu 232 entrato nella testa dei suoi veterani la cura del tecnico ha ridato vita all inter

© Gazzetta.it - Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani: la cura del tecnico ha ridato vita all'Inter

News recenti che potrebbero piacerti

Champions: Inter; Chivu, testa allo Slavia e piedi per terra - "Se servono 12 punti nelle prime quattro gare non ci si può mai distrarre, quindi &#232; inutile guardare così avanti. Scrive ansa.it

Inter show, quattro gol alla Cremonese: e Chivu ritrova la testa della classifica - Contro la Cremonese, che accorcia nel finale con Bonazzoli (aveva segnato anche contro il Milan il 23 agosto) sfoggia una delle ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu 232 Entrato Testa