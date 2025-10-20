Inter News 24 Chivu ribadisce quale sia la mentalità giusta per proseguire con un buon percorso in Champions League: le parole del tecnico. Nella conferenza stampa di vigilia di Union SG Inter, match valevole per la terza giornata di Champions League, Cristian Chivu ha parlato con chiarezza delle ambizioni della sua squadra, affermando che l’ Inter, essendo uno dei club più prestigiosi d’Europa, ha l’obbligo di pensare in grande. Al fianco di Yann Sommer, Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti, con un focus particolare sugli obiettivi stagionali. «Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu alla vigilia di Union SG-Inter: «Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi»