Chivu a Inter TV | È una squadra insidiosa e aggressiva dobbiamo essere pronti ad una partita insidiosa

Inter News 24 Chivu dice la sua alla vigilia di Union Saint Gilloise Inter: «Ci aspetta una partita insidiosa, dobbiamo essere pronti». Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza di approcciarsi con la giusta mentalità a quella che considera una partita insidiosa. Il tecnico nerazzurro ha così commentato l’avversario belga e il cambio di allenatore avvenuto di recente: «Loro contro lo Charleroi hanno usato lo stesso sistema di gioco usato in precedenza. Non credo che un allenatore possa stravolgere tutto nell’arco di una settimana, può dare qualche principio o togliere qualcosa, ma è una squadra costruita bene, è prima in classifica e ha vinto il campionato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Inter TV: «È una squadra insidiosa e aggressiva, dobbiamo essere pronti ad una partita insidiosa»

