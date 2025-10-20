Chivu a Inter TV | È una squadra insidiosa e aggressiva dobbiamo essere pronti ad una partita insidiosa

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu dice la sua alla vigilia di Union Saint Gilloise Inter: «Ci aspetta una partita insidiosa, dobbiamo essere pronti». Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza di approcciarsi con la giusta mentalità a quella che considera una partita insidiosa. Il tecnico nerazzurro ha così commentato l’avversario belga e il cambio di allenatore avvenuto di recente: «Loro contro lo Charleroi hanno usato lo stesso sistema di gioco usato in precedenza. Non credo che un allenatore possa stravolgere tutto nell’arco di una settimana, può dare qualche principio o togliere qualcosa, ma è una squadra costruita bene, è prima in classifica e ha vinto il campionato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu a inter tv 200 una squadra insidiosa e aggressiva dobbiamo essere pronti ad una partita insidiosa

© Internews24.com - Chivu a Inter TV: «È una squadra insidiosa e aggressiva, dobbiamo essere pronti ad una partita insidiosa»

Approfondisci con queste news

chivu inter tv 200Chivu: “Non parliamo di turnover, Inter ha 22 titolari. E un allenatore non può stravolgere…” - "Dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita insidiosa", ha confermato Chivu a Inter TV prima di Union SG- msn.com scrive

chivu inter tv 200Chivu, Union SG-Inter tappa Champions per sognare in grande: “C’è chi non va in finale da 30 anni…” - Le parole del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu alla vigilia della partita di Champions League contro il Royal Union SG: "La strada è lunga, ma ... Come scrive fanpage.it

chivu inter tv 200Il Giorno – Inter, fuori e dentro tutti parlano di Chivu e delle sue sliding doors - Fari puntati su Chivu dopo la vittoria con la Roma che ha confermato quanto di buono fatto dai nerazzurri nelle cinque vittorie precedenti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Tv 200