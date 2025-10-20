Chiuso un locale commerciale per 15 giorni dopo una rissa

Frosinonetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore di Frosinone, dott. Domenico Caruso, ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni a carico di un esercizio pubblico (barristorante) situato in un piccolo centro della provincia di Frosinone. Questa decisione, frutto di un'accurata istruttoria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

chiuso locale commerciale 15Chiuso un locale dopo una rissa: sospesa la vendita di cibo e bevande per 15 giorni - Il questore Caruso ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza relativa a un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in un piccolo comune della provincia di Frosin ... ciociariaoggi.it scrive

Ischia, rissa in un locale commerciale: chiuso per 15 giorni - Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di ... Lo riporta ilmattino.it

chiuso locale commerciale 15Rissa tra clienti, un bar a Costa Rei chiuso per 15 giorni - Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Cagliari e notificato dai carabinieri al 61enne titolare ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Locale Commerciale 15