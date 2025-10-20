Chiuso un locale commerciale per 15 giorni dopo una rissa

Il Questore di Frosinone, dott. Domenico Caruso, ha emanato un provvedimento di sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni a carico di un esercizio pubblico (barristorante) situato in un piccolo centro della provincia di Frosinone. Questa decisione, frutto di un'accurata istruttoria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

