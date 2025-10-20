Arezzo, 20 ottobre 2025 – Chiude con successo la prima serie di “A tu per tu con.” dell'associazione Il Corsaro di Pieve Santo Stefano Si è chiusa nel Teatro comunale di Pieve Santo Stefano, con grande partecipazione del pubblico e dopo i successi ad Anghiari degli incontri con Giovanni Minoli e Antonio Padellaro, la serie di "A tu per tu con.", soltanto la prima pensata e organizzata dall'associazione culturale di promozione sociale Il Corsaro di Pieve Santo Stefano. La cantautrice Mariella Nava, scoperta e lanciata nei primi anni Novanta da Gianni Morandi, ha regalato ai presenti un ritratto di sè e della sua lunga e impegnata carriera a 360 gradi, accompagnata dalle domande di Stefano Mencherini, giornalista indipendente e presidente de Il Corsaro, e del pubblico presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

