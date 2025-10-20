Chiesa in lutto per la morte di Edoardo Menichelli ex arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto
Chiesa in lutto per la morte di Edoardo Menichelli, cardinale, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto negli anni Novanta e arcivescovo emerito di Ancona-Osimo.La notizia è stata diffusa dalla diocesi di Ancona: il cardinale Menichelli nel mattino di oggi, lunedì 20 ottobre, è tornato alla casa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
