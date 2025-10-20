Chiesa in lutto per la morte di Edoardo Menichelli ex arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto

Chietitoday.it | 20 ott 2025

Chiesa in lutto per la morte di Edoardo Menichelli, cardinale, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto negli anni Novanta e arcivescovo emerito di Ancona-Osimo.La notizia è stata diffusa dalla diocesi di Ancona: il cardinale Menichelli nel mattino di oggi, lunedì 20 ottobre, è tornato alla casa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



