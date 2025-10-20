Chiede i numeri della lotteria a ChatGPT e per assurdo vince e paga il mutuo | ecco quanto

Intelligenza artificiale e dea bendata possono andare d’accordo. Lo ha scoperto Tammy Carvey, una donna di 45 anni residente a Wyandotte, nel Michigan, che ha trasformato una domanda apparentemente innocua a ChatGPT in una vincita da 100.000 dollari. Una storia che suona quasi surreale, eppure è accaduta davvero durante l’estrazione della lotteria Powerball dello scorso 6 settembre. Tammy gioca al Powerball solo quando il jackpot raggiunge cifre astronomiche, e quella settimana il montepremi aveva superato il miliardo di dollari. Invece di affidarsi ai numeri ricorrenti, alle date di nascita o ai rituali scaramantici che accompagnano milioni di giocatori, ha deciso di fare un esperimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chiede i numeri della lotteria a ChatGPT e per assurdo vince e paga il mutuo: ecco quanto

