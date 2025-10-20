Chiara Ferragni a Nerviano al campo delle zucche di Federica | Halloween? Una passione di famiglia

Nerviano (Milano), 20 ottobre 2025 – Chiara Ferragni ha trascorso un pomeriggio insieme ai piccoli Leone e Vittoria al campo delle zucche Federica, nel Milanese. L’influencer e famiglia si sono dedicate a una tradizione tipicamente statunitense, ormai ampiamente esportata e amata anche in Italia: recarsi al campo delle zucche per decorarle o intagliarle a tema Halloween, in vista del 31 ottobre. In Lombardia sono ormai tanti i “pumpkin patch” dove è possibile trascorrere qualche ora all’aria aperta dedicandosi a questa attività. Tra i luoghi ormai storici c’è appunto il campo di Federica, che si trova a Nerviano, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni a Nerviano al campo delle zucche di Federica: Halloween? Una passione di famiglia

