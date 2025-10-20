Chi sono i tre fermati per omicidio volontario
Tre persone, riconducibili al mondo del tifo rietino, sono state condotte in carcere nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio dell'autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, assaltato di rientra da Rieti dopo una partita di campionato A2. Contro Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20 anni, e Alessandro Barberini di 53 anni, secondo gli inquirenti " sono emersi gravi indizi di colpevolezza ". L'accusa per loro è di omicidio volontario. Un quarto ultras è stato indagato per favoreggiamento ma sarebbe a piede libero. Sui profili social dei tre fermati ci sono iconografie legate al mondo del fascismo ma attualmente non sono stati evidenziati legami diretti con la galassia dell'estremismo di destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
