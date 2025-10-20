Chi il marito di Ivana Castorina del Grande Fratello 2025 Toni | Ora ho paura per lui

Il marito di Ivana Castorina, la concorrente transgender del Grande Fratello 2025 che ha fatto il suo coming out come donna trans, si chiama Toni. Dopo aver parlato della propria identità, Ivana Castorina ha raccontato anche la storia d'amore con il marito, un legame nato per caso e diventato in poco tempo un punto fermo della sua vita. «Ci siamo conosciuti vicino a Catania, lui era con alcuni amici. Abbiamo parlato tutta la notte, fino alle quattro del mattino. Avevo paura di raccontargli il mio percorso, temevo di essere giudicata o rifiutata », ha ricordato la gieffina. Il momento della verità, però, ha segnato l'inizio di qualcosa di profondo: «Tremavo mentre gli raccontavo la mia storia.

