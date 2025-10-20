L’alluvione della notte del 19 ottobre 2024 ha attraversato completamente la chiesa di San Paolo di Ravone. "Ingenti danni, cantine allagate e seminterrati distrutti", ricorda così quella notte don Alessandro Astratti. Cos’è cambiato rispetto a 365 giorni fa? "Da quella notte, ogni volta che c’è una bomba d’acqua noi tremiamo", racconta don Astratti. Sono stati momenti che hanno segnato "tutta la comunità parrocchiale". Per questo, secondo il parroco è giusto non "disperdere la memoria di quell’evento". Per mesi le attività parrocchiali sono state sospese, "la nostra iniziativa per l’anniversario dell’alluvione ha avuto come obiettivo proprio quello di ribadire a tutti quello che è successo e che potrebbe riaccadere", commenta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Chi ha subito danni non può dimenticare"