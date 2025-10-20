Chi ha staccato il pulsante del semaforo? Il misterioso caso dell’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani

Doveva essere un semplice pulsante per far scattare il verde ai pedoni, ma all’incrocio tra via Fiorentina e via Spallanzani qualcuno ha deciso che quel piccolo dispositivo aveva vissuto abbastanza. Oggi, è lì a penzoloni e un mistero degno di un film giallo. in tutti i sensi. Chi è stato? Un pedone particolarmente irruento, stanco di aspettare il verde? Un automobilista esasperato dai “clic” continui dei passanti? O forse un amante del fai-da-te urbano, deciso a dare una “sistemata” personale alla viabilità cittadina? Fatto sta che adesso, per attraversare, serve più coraggio che pazienza. E mentre i pedoni si interrogano, il palo giallo resta lì, ferito ma non vinto, a ricordare che il vandalismo urbano non risparmia nemmeno ciò che serve a tutti. 🔗 Leggi su Lortica.it

