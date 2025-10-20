Chi era Raffaele Marianella l’autista ucciso nella sassaiola al pullman dei tifosi di Pistoia a pochi mesi dalla pensione

Lavorava con la Jimmy Travel solo da tre mesi Raffaele Marianella, l’autista 65enne rimasto ucciso durante la brutale aggressione al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Aveva trascorso gran parte della sua vita proprio sul sedile del conducente di autobus. Nella serata di domenica 19 ottobre, a una manciata di mesi dalla pensione, un grosso sasso lo ha colpito fatalmente al collo quando era sul sedile affianco al volante. « Ti terrò sempre nel cuore », ha scritto sui social la figlia Federica. Per la morte la procura di Rieti indaga per omicidio volontario. Il lavoro alla Jimmy Travel e l’agguato. 🔗 Leggi su Open.online

