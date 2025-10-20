Chi era Raffaele Marianella l' autista morto nell' assalto al bus tifosi del Pistoia basket

Si chiamava Raffaele Marianella e aveva 65 anni l'autista, di origini romane ma residente a Firenze, morto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni poco dopo l'agguato, con pietre e mattoni, subito dal pullman sui cui si trovava insieme a un suo collega, che era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket di ritorno dall'incontro con la Sebastiani Rieti che si era svolto nel tardo pomeriggio nel capoluogo sabino. Marianella era seduto a fianco del conducente e quando una delle pietre scagliate contro il pullman - si sospetta da ultras reatini non ancora identificati - ha sfondato il parabrezza lui è stato investito in pieno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket

