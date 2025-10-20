Chi era Raffaele Marianella il conducente ucciso

AGI - Si chiamava Raffaele Marianella l' autista di 65 anni morto domenica sera nell' assalto dei tifosi reatini al pullman dei tifosi del Pistoia basket 2000. Di origine romana ma residente a Firenze, era il secondo conducente e avrebbe dovuto dare il cambio al collega nel viaggio per rientrare in Toscana. L'uomo lavorava da pochi mesi per la Jimmy Travel, azienda di trasporti di Sesto Fiorentino che regolarmente accompagna i tifosi della pallacanestro pistoiesi nelle trasferte, ed era vicino alla pensione. " Ti terrò sempre nel mio cuore ", ha scritto su Instagram la figlia di Marianella, Federica. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Chi era Raffaele Marianella, il conducente ucciso

