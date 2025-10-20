Chi era Milena Mancini l' imprenditrice di Frosinone morta dopo una liposuzione in Turchia il padre è il fondatore della Indexa SpA

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 50enne si era recata a Istanbul per effettuare una liposuzione, ma dopo l'intervento e si è sentita male ed è deceduta dopo 20 giorni di terapia intensiva Milena Mancini era un'imprenditrice di 50 anni ed è morta dopo una liposuzione a Istanbul, in Turchia. Si era sentita male in seguito a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

chi era milena mancini l imprenditrice di frosinone morta dopo una liposuzione in turchia il padre 232 il fondatore della indexa spa

Chi era Milena Mancini, l'imprenditrice di Frosinone morta dopo una liposuzione in Turchia, il padre è il fondatore della Indexa SpA

