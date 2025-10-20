Chi era Milena Mancini l' imprenditrice di Frosinone morta dopo una liposuzione in Turchia il padre è il fondatore della Indexa SpA

La 50enne si era recata a Istanbul per effettuare una liposuzione, ma dopo l'intervento e si è sentita male ed è deceduta dopo 20 giorni di terapia intensiva Milena Mancini era un'imprenditrice di 50 anni ed è morta dopo una liposuzione a Istanbul, in Turchia. Si era sentita male in seguito a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi era Milena Mancini, l'imprenditrice di Frosinone morta dopo una liposuzione in Turchia, il padre è il fondatore della Indexa SpA

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi, Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni. Era stata ricoverata dopo un imprevisto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella metropoli tu

Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa SpA, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama

